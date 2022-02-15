شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنظم دورات تدريبية بالتنسيق مع الإيكاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصر للطيران في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن عقد سلسلة ندوات بأكاديمية مصرللطيران للتدريب، بالتزامن مع عودة حركة الطيران والتعافي، وذلك بالتعاون مع منظمة الإيكاو.

وحسب البيان، أنه مع بدء التعافى التدريجى لصناعة النقل الجوي عالمياً وفي إطار الدورالفعال لأكاديمية مصر للطيران للتدريب في دعم صناعة الطيران محلياً وإقليمياً من خلال تأهيل ورفع كفاءة العاملين فى مجال الطيران بهدف إكتساب المهارات الإحترافية للوظائف المختلفة في صناعة النقل الجوي أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بصفتها عضو برنامج ( PLUS TRAINAIR ) التابع للمنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " عن استضافتها لمجموعة من الدورات التدريبية المطورة بالتنسيق مع المنظمة والتى تم وضعها بمقاييس ومنهجية دولية في مختلف مجالات صناعة الطيران.

جدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية مختارة بعناية من أكثر من مائة برنامج تدريبي مدرجين بمكتبة المنظمة الدولية للطيران المدنى وستقدم بواسطة محاضرين معتمدين دولياً وسوف تمنح مع نهاية كل دورة تدريبية شهادات معتمدة للمتدربين منمنظمة الإيكاو .