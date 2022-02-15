شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: إنتاج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تراجع استيراد القمح المستورد، ونقص كميات القمح المستخدم فى إنتاج الرغيف المدعم، هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وأرجع أسباب ذلك لانضباط صرف الأقماح، واعتماد منظومة التحكم وإدارة سلعة القمح وإنتاج رغيف الخبز.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف وزير التموين إلى ضرورة التحكم فى صرف الأقماح من الصوامع إلى المطاحن، حيث يوجد لدى وزارة التموين الآن برنامج إلكترونى يقوم بتسجيل الثمن الحقيقى لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظى، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الأرغفة، وكميات الدقيق المستخدم فى إنتاجه لافتا إلى أن إنتاج المخابز البلدية من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا، حيث إن المنظومة الجديدة وميكنة وانضباط عملية إنتاج الرغيف المدعم بداية من استلام القمح من الصوامع ثم قيام المطاحن بطحن القمح، واستلام المخابز الدقيق من المطحن، حتى قيام المخبز بإنتاج وصرف الرغيف وكل هذه السلسلة يتم تسجيلها على قاعدة البيانات كل 12 ساعة، ومن ثم تتم محاسبة المطحن على الدقيق المنصرف، والمخابز على الأرغفة التى تم إنتاجها وصرفها.