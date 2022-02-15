شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مسابقة إبداع الموسم العاشر بإجمالى جوائز 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جامعات النيل والقاهرة والاسكندرية والمنوفية تعبر لدور الـ 16 بالدوري الثقافي

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (الادارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، أولي فعاليات مسابقة ابداع لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات في الموسم العاشر بمجال الدوري الثقافي، والتي تصل قيمة جوائزها 5 مليون جنيه للفائزين في مختلف المجالات الفردية والجماعية.

وصعد إلى دور الـ 16 بالعلامة الكاملة جامعات "النيل، القاهرة، الاسكندرية، المنوفية"، ثم أُجريت قرعة دور الـ 16 لمجال الدورى الثقافى بحضور

نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والاعلامي أحمد عبد العزيز، شيماء سامي مشرف المجال، وقد اسفرت القرعة عن تنافس جامعة النيل مع جامعة طنطا، وجامعة الفيوم مع جامعة اسيوط، وجامعة سوهاج مع الازهر فرع القاهرة، وجامعة السويس مع جامعة جنوب الوادي، وجامعة القاهرة مع كفر الشيخ، وجامعة MTI مع جامعة المنصورة، وجامعة المنوفية مع جامعة الدلتا، وجامعة الإسكندرية مع جامعة قناة السويس.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن مسابقة إبداع تُعد احد أهم المشروعات القومية في مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، فضلاً عن توسيع قاعدة المشاركين فيها من جميع محافظات الجمهورية من خلال مسابقة مهرجان إبداع مراكز الشباب والأندية الرياضية.

أضاف "صبحي" أن القيادة السياسية تقدم كافة الدعم للشباب في كافة أنحاء الجمهورية، لتتيح أمامه فرصة للاجتهاد والتفوق والإبداع في شتي المجالات، مشيراً الي أن الدولة المصرية تولي اهتماً كبيراً بجميع طلاب مصر في الجامعات والمعاهد والأكاديميات ومختلف المؤسسات التعليمية وخاصة الموهوبين منهم.