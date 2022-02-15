شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تطلق منصات تواصل لمبادرة رواد الأعمال المصريين فى الخارج والأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق صفحتين متخصصتين لرواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك ولينكد إن"، بناء على تكليفات دولة رئيس الوزراء بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر، والإصدار الرابع من خريطة الاستثمار الصناعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتبادل الخبرات مع الأشقاء في أفريقيا

جاء ذلك بحضور السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، حيث تم عرض خطة العمل في الفترة المقبلة، وتخصيص رابط تسجيل رواد الأعمال من المصريين بالخارج والأفارقة.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية لاستعادة مصر مكانتها ودورها المحوري في أفريقيا، وتوجيهات فخامته للتعاون والتكامل مع الدول الأفريقية اقتصاديا وتجاريا وصناعيا، وهو ما تم تأكيده خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وتابعت وزيرة الهجرة أن تلك الصفحات تهدف لتكون منصات تجمع رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، مستهدفة الترويج للفرص الاستثمارية التي تطلقها مصر في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة.

وأكدت الوزيرة حرص القيادة السياسية على تعظيم الاستثمارات في مصر، تماشيا مع الطفرة التي تشهدها مختلف القطاعات وتطوير البنى التحتية في مصر، لتهيئة المناخ الاستثماري لتوطين الصناعات في مصر وتبادل الخبرات مع الأشقاء في القارة السمراء.

واستطردت قائلة: "إننا حريصون على توثيق أواصر التعاون بين رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، تحقيقا لمستقبل أفضل، في إطار ما تحظى به من مصر من فرص استثمار واعدة، تجتذب الكثير من الشركات العالمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال المصريين في الخارج بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل".