شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى شيخ الأزهر على رأس وفد وزراء الشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له من وزراء الشئون الإسلامية والمفتين وكبار العلماء المشاركين فى المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، زيارة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تقديرًا للأزهر الشريف وإمامه الأكبر ولدوره فى نشر الفكر الوسطى.

وذكر بيان للوزارة، أن الوفد ضم كلا من: الدكتور نور الحق قادري الوزير الاتحادي للشئون الدينية والتحالف بين الأديان بدولة باكستان، والشيخ حاتم محمد حلمي وزير الأوقاف الفلسطينى، والشيخ الحاج موسى درامى وزير الحكومة المحلي ووزير الشئون الدينية بدولة جامبيا، والدكتور محمود صديق الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشئون الدينية، والشيخ شعبان رمضان موباجي مفتي دولة أوغندا، والدكتور لقمان عبد الله مفتي دولة ماليزيا، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد اﻷزهري ، والدكتور حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء.

من جانبه رحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوفد المرافق له معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الأزهر والأوقاف وتعاونهما في تأهيل الأئمة والوعاظ من داخل مصر وخارجها ، حيث أشاد جميع الضيوف بدور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي في جميع أرجاء المعمورة.