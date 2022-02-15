شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استثمارات الفرص الجديدة تقدر بـ25 مليار جنيه وتوفر 100 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن استثمارات الفرص الجديدة في هذه المحافظات تقدر بحوالى 25 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية /إدارية ومخازن وقاعات، وأن معالى وزير التموين وجه بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات المناطق التجارية اللوجستية، والتوسع في انشاء السلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" بحضور الدكتور على المصيلحىُ وزير التوين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور وأيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وذلك للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية علي مستوى المحافظات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة فى مصر.