شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل عقارات مدينة الأمل بشرق القاهرة ورفع مستوى النظافة فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حى شرق مدينة نصر، برئاسة العميد أحمد أنور، أعمال دهانات واجهات العقارات بمدينة الأمل، تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية لدهانات واجهات العقارات ونفاذا لخطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع مدينة الأمل.

وفى السياق، رفعت شركة النظافة انفيروماستر، المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية، كفاءة الشوارع بمدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقا- وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بشوارع وميادين الحى، حيث تم الكنس الألى للشوارع الرئيسية ورفع التراكمات التاريخية ببعض المناطق كذلك تم بالتنسيق مع المتابعة الميدانيةوشركة النظافة انفيروماستر متابعة أعمال رفع كفاءة النظافه بشوارع مدينة الأمل.

وفى السياق واستكمالا للجهود اليومية المبذولة لرفع الاشغالات وازالة المخالفات بمدينة نصر شرق، تم رفع إشغالات حديد وسلاسل من شارع المهندسين العسكرين، كما تم رفع السيارات المتروكة بشارع حافظ رمضان لفتح الطريق .