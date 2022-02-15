شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: خطة استراتيجية لتنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" بحضور الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور وأيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وذلك للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية علي مستوى المحافظات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة فى مصر.