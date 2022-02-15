شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التمويل العقاري : لا توجد أفضلية لمن يسجل عبر الموقع الإلكترونى بالساعات الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رئيس صندوق التمويل العقاري : الفارق الأساسي فى عملية حجز الوحدات السكنية المطروحة بأسبقية الحجز عبر الموقع الإلكترونى بعد فتح باب الحجز

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عملية التقديم لحجز وحدات متوسطي الدخل (سكن مصر، دار مصر، جنة) عبر الموقع الإلكتروني مستمرة حتى يوم 8 مارس المقبل، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لكافة فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصرى، وذلك في ضوء مبادرته للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصي 30 سنة وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل ومن يقومون بالتسجيل في نهاية المدة.

وأوضحت مى عبد الحميد أن الفارق الأساسي في عملية حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان يكمن في أسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني بعد فتح باب الحجز، والذي يتم خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة التاسعة صباحا يوم 16/3/2022 حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل يوم 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الاطلاع على الفيديو الخاص بطريقة الحجز عبر الرابط ، وعبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالى (https://www.youtube.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.