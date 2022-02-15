شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التذكرة الموحدة لاستقلال وسائل النقل الجماعى وموعد بدء تطبيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط وزارة النقل لتطبيق كارت أو تذكرة موحدة لاستقلال وسائل النقل الجماعى بحيث يتم استخدامها في استقلال السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائى، ونستعرض فى 9 نقاط كل ما تريد معرفته عن التذكرة الموحدة خلال التقرير التالى:

1ـ التذكرة الموحد شبيهة بالكارت الذكى المستخدم حاليا في استقلال خطوط مترو الأنفاق.

2ـ التذكرة الموحدة ستسمح باستقلال السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائى.

3ـ لن يكون الراكب في حاجة لاستخراج تذكرة مختلفة خاصة بكل وسيلة نقل جماعى.

4ـ التذكرة الموحدة ستكون بديلا للتذاكر الورقية.

5ـ الكارت الموحد أو التذكرة الموحدة في مرحلتها الأولى سيتم العمل بها مع استمرار التذاكر الورقية ذات الرحلة الواحدة.

6ـ سيكون أمام الركاب الاختيار بين التذكرة الموحدة أو شراء التذاكر الورقية قبل كل رحلة.

7- مشروع الكارت الواحد يستهدف التسهيل على المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية أو شحن أكثر من كارت ذكى.

8- مخطط بدء تطبيق التذكرة الموحدة مع بداية تشغيل مشروع القطار الكهربائى عدلى منصور ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر.

9- سيتم تطبيقها خلال المرحلة الأولى على القطار الكهربائي عدلى منصور- العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.