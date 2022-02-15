شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان: سداد مقدمات حجز دار مصر وسكن مصر وجنة حتى 8 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) عبر الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لكافة فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري وذلك في ضوء مباردته للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصي 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وكذلك سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 وحتى 8 مارس 2022، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكترونى للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة التاسعة صباحاً يوم 16/3/2022 حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تجهيز الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق بصورة متكاملة؛ كي يستوعب العدد الكبير من المواطنين المتوقع زيارتهم للموقع خلال الفترة المقبلة للتعرف على تفاصيل الطرح الجديد، ولضمان قيام المواطنين برفع المستندات وحجز الوحدات السكنية بصورة بسيطة وسريعة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





أسعار الذهب اليوم ترتفع 6 جنيهات.. عيار 21 يسجل 817 جنيها للجرامارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بقيمة 6 جنيهات، مستهل التعاملات على الذهب، وبذلك يواصل الذهب صعوده متأثرا بالتطورات الكبيرة في الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يزداد الطلب على الذهب مع الاحداث الاقتصادية والسياسية والأمنية، وقفزت أونصة الذهب لمستويات 1876 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 934 جنيها.

عيار 21 سجل 817 جنيها.

عيار 18 سجل 700.25 جنيه

الجنيه الذهب 6536 جنيها

قفزت أسعار الذهب بالسوق المصري بقيمة 12 جنيها، وذلك نتيجة تحرك أسعار الذهب العالمية إلى مستويات 1858 دولارا بسبب بيانات اقتصادية سلبية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في السوق، ثم واصل المعدن النفيس قفزته اليوم بصعود 6 جنيهات ليصل إجمالي صعود الذهب 18 جنيها في 3 أيام أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، حيث أدت المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب هاني جيد رئيس شعبة الذهب.



الإسكان: 5700 مواطن سجلوا لحجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة خلال ساعتين الإسكان: 5700 مواطن سجلوا لحجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة خلال ساعتين كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى خلال ساعتين فقط من بدء طرح كراسات الشروط على الموقع بلغ نحو 5700 مواطن.

وأضاف مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ "الخليج 365 " أن الإقبال كبير من قبل المواطنين للحجز، موصحة أنه تم وضع فيديوهات توضح كيفية التقديم والتسجيل على الموقع الإلكتورنى الخاص لحجز الوحدات.

وبدأ اليوم صندوق الإسكان الاجتماعى طرح كراسات شروط حجز وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، وكذلك فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى .

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مشروع "سكن مصر"، يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق)، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه فيما يتعلق بمشروع "دار مصر" فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، بينما يشمل مشروع "JANNA" طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.



الكرملين: بدء انسحاب "مخطط له" للقوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا الكرملين: بدء انسحاب "مخطط له" للقوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا أكد الكرملين اليوم، الثلاثاء، بدء انسحاب "مخطط له" للقوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا بعد الانتهاء من بعض التدريبات العسكرية، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

كانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية ، قالت إن الكرملين والغرب أشاروا إلى وجود مسار دبلوماسى للخروج من أزمة أوكرانيا، حتى مع استمرار روسيا فى الاستعدادات لغزو محتمل، بما فى ذلك تحريك القوات والمعدات العسكرية بالقرب من جارتها.

وفى اجتماع لهما أمس، الاثنين، أشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجى لافروف إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة الحوار عن مظالمها الأمنية التى أدت إلى الأزمة.

ورأت أسوشيتدبرس إن التصريحات كانت تهدف إلى إرسال رسالة إلى العالم بشأن موقف بوتين، كما أنها قدمت بعض الأمل فى إمكانية تجنب الحرب، حتى فى الوقت الذى واصلت فيه واشنطن ولندن ودول أخرى تحذيراتها من أن القوات يمكن أن تتحرك فى أوكرانيا فى أقرب وقت غدا الأربعاء.

وقال لافروف إن المحادثات لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، إلا أنه يقترح مواصلتها وتوسعتها فى هذه المرحل، مشيرا إلى أن واشنطن عرضت مناقشة حدود لنشر الصواريخ فى أوروبا وقيود على التدريبات العسكرية وإجراءات أخرى لبناء الثقة.

وتسعى موسكو لضمان أن الناتو لن يسمح لأوكرانيا وأى من دول الاتحاد السوفيتى السابق للانضمام إليه كأعضاء. وتريد من الحلف أو يوقف نشر الأسلحة فى أوكرانيا وإبعاد قواته عن شرق أوروبا.