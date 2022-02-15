شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن البدرشين والقرى التابعة لها الجمعة لصيانة الخزانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها لمدة 8 ساعات إعتباراً من الساعة 8 مساءً يوم الجمعة القادم إلى الساعة 4 صباح يوم السبت الموافق 19/ 2 / 2022، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال العمرة السنوية بالخزانات الأرضية "خزانات مياه المرشحة وبيارة العكرة"، بمحطة مياه البدرشين.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف للإلتزام بالجدول الزمني المحدد وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع .

وتنوه المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.