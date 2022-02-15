رفعت دعوى خلع.. سيدة ذهبت لرؤية أبنائها فقتلها زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة القسم) بوفاة زوجة والده (ربة منزل-مقيمة بذات العنوان)، بالانتقال والفحص عُثر على جثة سالفة الذكر داخل الشقة محل البلاغ وتبين وجود سحجات وجروح بمناطق متفرقة بالجسم.

بسؤال المُبلغ قرر بأنه حال سير المتوفية بمحل سكنها اصطدمت بها دراجة بخارية مركبة "توكتوك" محدثاً إصابتها المنوه عنها والتي أودت بحياتها، ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وقرر بأن المجني عليها انفصلت عن والده وحال حضورها لمسكنهما لرؤية أنجالها قام زوجها "والده" باحتجازها بالشقة سكنهما ومداومة التعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها المشار إليها، ثم اكتشف وفاتها متأثرة بإصابتها وقرر باختلاقه الواقعة خشية مسائلة والده قانونياً.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال نجله أيدها، وأنه قام بارتكاب الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهما على خلفية انفصالها وقيامها برفع دعوى خلع ضده.

تم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.