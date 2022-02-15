ضبط شخصين احتجازا آخر "من ذوي القدرات الخاصة" واعتديا عليه بالضرب في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، شخصين؛ لقيامهما باحتجاز أحد الأشخاص "من ذوي القدرات الخاصة" والتعدي عليه بالضرب وإصابته.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل-مقيمة بدائرة القسم) وبصحبتها نجلها "من ذوي القدرات الخاصة-مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" وأقرت بتضررها من (شخصين-مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما باستدراج نجلها للشقة محل سكن أحدهما واحتجازه والتعدي عليه بالضرب محدثان ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب سابقة قيام المجني عليه بسرقة بعض المتعلقات الخاصة بأحدهما حال تواجده بالشقة سكنه.

بسؤال المجني عليه أيد ما جاء بأقوالهما، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه واتهمهما باحتجازه والتعدي عليه بالضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.