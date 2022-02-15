ضبط 24 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة، قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 24 متهمًا، بحوزتهم 9 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 21 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).

ونجحت الحملة في تنفيذ 7364 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.