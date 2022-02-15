ضبط شخص بحوزته دواجن فاسدة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "الدواجن" بدائرة قسم شرطة باب شرقي)؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري والاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وضُبط بحوزة المتهم، 900 كيلو جرام من دواجن ومصنعاتها بدون بيانات تجارية أو مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.