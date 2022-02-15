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تحرير 19 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 19107 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (3879 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 134 مخالفة السير بدون تراخيص، 39 مخالفة شروط التراخيص، 10 مخالفات الدراجات النارية، 5 مخالفات موقف عشوائي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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