الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لالتماس القائمين على إحدى دور رعاية الأيتام بمحافظة مطروح، واستقبل 8 حالات من نزلاء الدار لإنهاء إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومي لهم "لأول مرة".

وأوفدت الداخلية مأمورية استجابة لالتماس أهلية إحدى المواطنات (مسنة "غير قادرة على الحركة"-مقيمة بمحافظة القاهرة)، حيث تم تصويرها ورفع بصماتها إلكترونياً ضمن منظومة تلقى التماسات الحالات الإنسانية والمرضية، وقد تم إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي للسيدة المذكورة بذات اليوم بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.