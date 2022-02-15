بـ2 مليون جنيه.. سقوط شخص متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أول دمياط بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية" من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم ببيعها، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام (001,891,2 جنيه مصرى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.