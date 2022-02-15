ادعيا سرقته خاتم ذهبي.. ضبط عاملين أجبرا آخر على توقيع إيصالات أمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، من ضبط عاملين لقيامهما بالتعدي على آخر بالضرب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من عامل بأحد المحال، مقيم بمحافظة المنوفية بتضرره من عاملين بذات المحل مقيمان بمحافظة سوهاج، لقيامهما باحتجازه داخل الشقة محل سكنهم الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وتوثيقه باستخدام حبال والتعدي عليه بالضرب، وإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة بمبلغ مالي، وعلل قيامهما بذلك لوجود خلافات بينهما حول العمل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بأنه نظراً لسابقة قيام المجني عليه بسرقة خاتم ذهب ملك أحدهم من الشقة المشار إليها، اختمر في ذهنهما فكرة احتجازه والتعدي عليه بالضرب، وإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة بمبلغ مالي انتقاماً منه، وتم بإرشادهما ضبط إيصالان الأمانة مزيلان بتوقيع المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.