لجان التفتيش أخطأت وحاجتي حلوة وفريدة.. ننشر تحقيقات النيابة في قضية شقة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

ينفرد "الخليج 365" بنشر نص تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مغارة علي بابا.. شقة الزمالك"، على سلسلة حلقات متتالية.

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين بالاتجار في الآثار أمام محكمة جنايات القاهرة.

ويستكمل الخليج 365، نشر أجزاء من التحقيقات كما يلي:

س/ هل يعني ذلك أن ما كنت ترغب في عرضه بهذا المتحف من مقتنياتك هي قطع أثرية؟

ج/ أنا حاجتي حلوة وقديمة وفريدة، وأنا أقصد إن هما الخبراء في حاجات بيقولوا إن هي آثار رغم إن هي حديئة ومقلدة لكن أنا أي حاجة عندي ويقولوا إن هي أثر بالمفهوم الصح وبتنتمي فيلا للحاجات الفرعونية أو القبطية أو الكلام من ده اللي هي الحضارات القديمة والله إذا الكلام ده وتثري المتاحف فأنا معنديش مشكلة إن أنا أديها لهم.

س/ ما طبيعة العملات التي قررت احتفاظك واعتنائك بها؟

ج/ أنا عاوز أوضح إن أنا عندي أفضل وسائل چفظ العملات لأن قناعتي إن العملات عموما أي ما كانت قدم عمرها ما ينفعش تبقى أثر إلا ما ندر منها، فإذا كانت نادرة ممكن نعتبرها أثر لكن لو عملة في منها كتير يبقى إزاي نعتبرها أثر وهي أصلا بتتباع بمبالغ زهيدة زي مئة دولار زي العملات البيزنطية، والعملات عموما في منها البرونز والنحاس والفضة والذهب والزجاج، والعملة لازم اللي بيشتريها بيشوف ستونها و وضوحها والخربشة اللي فيها والمجموعة اللي عندي الحقيقة مجموعة متميزة وحالتها كويسة بس مش للبيع خالص ولا عمري فكرت أبيعها، وأنا قصدي من حفظها إن أحافظ عليها فبحطها في أكياس وأغلفة

وفي منها بيبقى متبرشم علشان المحافظة عليها.

س/ وما هي الحقب التي تنتمي إليها تلك العملات التي قررت أنك جمعتها؟

ج/ متنوعة على مدار العصور كلها، وكل عملة مكتوب عليها تاريخها والعصر المنتمية إليه، وفي بعضها انا مشتریها مكتوب عليه وفي بعضها أنا اللي حددت وكتبت عليها، س/ وهل تنتمي تلك العملات إلى العصور الإسلامية القديمة؟

ج/ أيوة هو في منها فاطمي وعباسي وأموي ومملوكي وغيرها ومالهاش حصر، وفي من العملات اللى جمعتها برده عملات روماني وبيزنطي لكن أنا عاوز أوضح إن أنا ما بعتبرش الحاجات دي كاتب التحقيق

ج/ زوجتي ماجدة بتقعد في البيت، لكن أنا كنت دايما أقعد في فندق الماريوت في الزمالك خلال العشر سنين اللي فاتواء أو أي فنادق أخرى.

س/ وما سبب عدم إقامتك بمسكنك؟

ج/ خمیر مجهز إن أنا أقدر أقعد فيه بمعنى إن هو ما ينفعش استخدام لا المطبخ ولا الحمام. اس وما سبب إقامة زوجتك وحدها بها؟

ج/ هي بتصمم تقعد في البيت.

س/ ملك من المنقولات الموجودة بالوحدة السكنية؟

ج/ المقتنيات الموجودة في البيت في منها ملكي وفي منها ملك زوجتي

س/ ما هي المقتنيات الخاصة بكل منكما تحديدا؟

ج/ هي حاجاتها عبارة عن الآثاث اللي هي الترابيزات والعفش والفتارين والنجف ماعدا نجفتين واحدة كانت عندي في القوضة بتاعتي اللي هي في آخر الطرقة والثانية اللي على يمينها دول ملكي ووارثهم من والدتي، والسجاجيد الكبيرة اللي مفروشة في الصالونات والسفرة وانا ماليش في السجاجيد الكبيرة أنا اللي بتوعي السجاجيد الصغيرة اللي اتاخدت وهي سلخ صغيرة عجمية أو روسية أو إيراني أو هندي أو کشمیر وتركي وهكذا، والسجاد عموما إزاي بیعتبروه الخبراء أثر ده موجود في بيوت كتيرة و محلات السجاجيد عندنا بتبيع سجاجيد حتی لو بقالها ۱۰۰ سنة أو 200 سنة ما هي موجودة وبيداس عليها وأنا جايب معظمها من مصر لأن بتوع السجاد عارفيني ولما بيبقى في حاجة حلوة بيكلموني يقولوا لي تعالي خدها وبعرف ألقط الحاجات الحلوة منها بس مش خبر أوي فيها زي باقي الحاجات الثانية

س/ ما هي طبيعة باقي المنقولات والمقتنيات الموجودة بالمسكن؟

ج/ أنا الحاجات الموجودة في الشقة اللي في النحاس والفضة وبعض الحاجات الذهب اللي موجود

في الفتارين ملكي أنا والحاجات اللى كانت جوه دولابي في القروضة اللي في نهاية الطرفة بما فيها الحاجات النسائية دي ملكي أنا، والفاترينة الذهبي الصغيرة اللي في القوضة دي كان جواها مجموعة مميزة من الدبابيس والزراير وحاجات صغيرة مميزة وأغلبها ذهب ودي بتاعتي، أما الحاجات بتاعت زوجتي كلها مشغولات ذهبية متنوعة، وفضيات بتلبسها أو فضيات بتشتريها، وبعض العملات متعلقة في أعقاد بعني تقريبا 3 أو ة عقود منهم فيها جنيهات عليها الملك فاروق وفؤاد، وأنا عندي هناك ساعات جيب كتيرة وفي منهم حاجات نسائية وانا عايز أعلق على الساعة اللي اتعرضت في الفيديو اللي اتذاع باسم النيابة العامة لأنه هما مسکوا ساعة نسائية وقالوا إن دي بتاعت الخديوي عباس حلمي، وانا عاوز أوضح إن الساعة دي لما انا جبتها احترت فيها لأن الساعة متواضعة جدا وهي صناعة سنة 1914 م، لكن الصورة اللي عليها شبه الخديوي عباس حلمي لكن مش هو لأن الساعة متواضعة وعندي حاجات أحسن منها كتير، وعاوز أقول إن في حاجات مراتي بتشتريها ولما بلاقيها وبتعجبني

بادیها تمنها وباخدها تبقى عندي ودي طريقتنا مع بعض

س/ كيف آلت إليك تلك المنقولات والمقتنيات؟

ج/ أغلب الحاجات اللي عندي مشتريها وجمعها من وانا عندي سبع سنين، وجايبها من كل حته سواء مزادات أو محلات تحف او هواة بيبعوا وتسعة وتسعين في المية منها من جنود مصر وواحد في المية الي انا مشتريه من الخارج يعني بعض الفضيات وحاجات خفيفة زي العلب والحاجات الصغيرة والرفايع، وعارف كل حاجة وفاكر كل حاجة انا اشتريتها منين، وفي جزء

خصوصا الفازات السيفر والنجفتين بتوع الغرف اللي قلت عليهم دول وارثهم

س/ ما هو وصف المقتنيات التي آلت إليك تحديدا بالميراث، وممن ورثتها ومتى؟

ج/ معظم الفازات السفر، و نجفتين ودول وارثهم من والدتي ووالدي، ومعظم الجعارين اللي لقوها سکندي واخدها من جدتي ما عدا جعران واحد صغير كان محطوط في دبوس دهب بتاع طرحة وانا خدته من والدتي، وبعض الحاجات المتنوعة اللي لو شوفتها هعرفها، وفي علب ملكية عملها IIIى فؤاد أو فاروق كهدايا للم۔ عموين في عيدين الجلوس على العرش وعيد ميلادهم، | والعلب دي أنا وارئهم من جدي عن طريق والدتي هي اللي ادتهومل والعلب دي كان عاملها | الملك فؤاد تقليدا للملك فيكتور إيمانويل ملك إيطاليا لما جه مصر وعاش هنا في| الإسكندرية وكان بيعمل حفلات وبيعزم فيها الوجهاء والنبلاء والأمراء وكان بيهديهم علب زي دي وانا عندي علب كتير منهم واخدهم من جدي، وأنا مقدرش أحدد تاريخ ورئي

الحاجات دي لأنها من الخمسينات والستينات.

س/ وهل آل لأي ورثة آخرين أي من تلك المقتنيات؟

لا

س/ لماذا؟

ج/ أنا اللي طلبتها وانا بحب أجمع الحاجات دي.

س/ وكيف تحصلت على المقتنيات التي قررت بشرائها وجمعها؟

ج/ أنا بقالي ستين سنة بشتري لأن طول عمر الحاجات دي زمان بتتباع، وأنا قصدي بالنسبة

الحاجات اللي أقدر أحددها جبتها منين هي اللونات وجبتها سواء من تجار أو هواة أو مزادات لكن مش هقدر أحددهم.

س/ كيف كنت تقدر أسعار ما تجمعه وتشتريه من مقتنيات؟

ج/ على حسب تقييمي لها خاصة اللوحات معظمها قديمة عمري ما هبيعها ولا فکرت ابيعها.

س / أين احتفظت بمستندات حصر المنقولات؟

جاده ورق منفصل، بجولة في أي حته جوه الشقة، ومش عامل أكلاسير أو حاجة بجمع فيها البيانات دي، ومعنديش مثلا كتاب أو كراسة أو اجندة بكتب فيه الحاجات دي، لكن هو کله جوه الشقة، والورق اللي بعمله معظمه حطه جوه القطع نفسها.

س/ هل توقفت عن حصر تلك المقتنيات؟

ج/ أنا مش بحصر ولكن بوصف الحاجة اللي أنا عارفها وجبتها يعني مثلا الحاجات اللي الخبراء عرضوها وشوفتها في الفيديو إن هي حاجات فرعوني دي كانت موجودة في شنطة هاندباج زي ما انا قلت قبل كده في بداية التحقيق وكانت موجودة في الغرفة الصغيرة اللي ورا الدولاب في موضة نوي وانا مكنتش أعرف إن هي حاجات فرعوني أصلية لأن ممكنن تبقی مقلدة لأن انا ما بفهمش فيهم

س/ وكيف تحصلت على تلك القطع التي قررت مشاهدتها بتصوير عرض المضبوطات والتي قرر الخبراء انتمائها للعصر الفرعوني؟

جدي حاجات أنا جايبها من أكثر من خمسين سنة من تجار وكانت بأثمان بنسة ورخيصة لأن أنا جبتها قبل قانون ۱۹۸۳ وكان بيع الحاجات دي مباح لكن أنا طبعا مكنتش متأكد إن الحاجات دي فرعوني أصلي ولا تقلید.

س/ ما هي كيفية تمييزك مقتنياتك دون مقتنياتها؟

ج/ كل واحد فينا عارف حاجته وهو اشترى ايه.

س/ ما قولك فيما انتهت إليه اللجنة الأثرية المشكلة بقرار النيابة العامة بأثرية ألف وثلاثمائة وأربع وثمانون قطعة من بين المقتنيات المضبوطة داخل الوحدة السكنية والحانوت محلي الواقعة؟

ج/ أنا طالب الاطلاع على التقرير علشان أقدر أرد على الكلام بتاعهم.

س وما قولك فيما أضافته اللجنة بأن من بين تلك القطع الأثرية ثلاثمائة وسبع وثلاثون قطعة ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة، وألف وسبع عشرة قطعة ترجع للعصور الإسلامية، وثلاثون قطعة ترجع للعصر الحديث عصر أسرة محمد علي"؟

ج/ أنا قلت للنيابة أنا مستعد إن أنا أوضح لها إيه القطع الي أنا اشتريتها وايه القطع اللي أنا ورثتها وموضح رأيي في توصيفها كآثار

س/ وما قولك فيما أضافته اللجنة بأن من بين القطع المضبوطة مئة وتسع عشرة قطعة مملوكة الأفراد أسرة "محمد علي"؟

ج/ يثبتوا لي الكلام الكذب اللي بيقولوه والبينة على من ادعی۔

ملحوظة: حيث طلبنا محضر إجراءات القضية ومرفقاته للاستعانة به في استجواب المتهم، وأطلعنا المائل على البند (1) بالقسم الأول بالتقرير والخاص بالمضبوطات التي ترجع للحضارة المصرية القديمة بتقرير اللجنة الأثرية المشكلة بقرار النيابة العامة لفحص المضبوطات.

تمت الملحوظة. رئيس النيابة.

س/ ما مدى حيازتك المضبوطات الواردة بهذا البند من التقرير؟

ج بالنسبة للقطع اللي بنت في البند (۱۹) ر (۲۱ ف) أنا ما شوفتهمش قبل كده، لكن باقي الحاجات دي عندي من أكثر من خمسين سنة وأنا معرفش إن هي أثرية ولا متذکر جايبهم

س: وأين گنت تحتفظ بتلك القطع التي عرضت عليك بالتقرير؟

ج/ هو معظم الحاجات اللي انا شوفتها دي كانت في الهاند باج اللي جوه الغرفة اللي ورا الدولاب بتاعة غرفة نوي، وبعض الحاجات كانت موجودة في دولابي في نفس الغرفة وبالذات الحمارين والحاجات الصغيرة و في حاجات زي الأيقونة وبعض التماثيل اللي هي عاملة زي الرأس دي كانت ملفوفة في ورق جرائد ومحطوطة في صناديق في القوضة اللي قبل غرفة نوي على اليمين وأنا طبعا معترض على كامل التوصيفات دي وأرضح دلوقتي اعتراضي.

س/ ما قولك وقد أسفر تفتیش النيابة العامة الوحدة بعد إفراغها من تكدس المنقولات بها عن ضبط عدة قطع من بينها القطعة رقم (۱۹ف) التي أنكرت صلتك بها وثبت بتقرير اللجنة أثريتها؟ (أطلعنا المائل على محضر تفتیش النيابة العامة الوحدة السكنية)

ج/ انا بعد ما شفت محضر تفتیش النيابة افتكرت القطعة دي لما شوفتها جنب القطعتين التانيين في الصورة اللي في المحضر لأن ها فعلا ۳ قطع مع بعض عبارة عن علبة بتضفر مع بعض بدوبارة فتبقى علبة ومعنى إن هما خدوا الجزء اللي في تقريرهم بس والباقي اللي محضر تفتیش النيابة استبعدوه ده دليل على خطأهم الفني

س/ وما تفسيرك إذا لما ثبت بالبند (أ) بالقسم الأول من تقرير اللجنة الذي اطلعت عليه؟

ج/ كل ما ذكر من أوصاف بشأن القطع المثبتة في البند (أ) من التقرير جاءت مجهلة تعوزها الدقة

ومع الاكتفاء بالإشارة إلى أن كل القطع جميعها تنتمي إلى الحضارة المصرية القدية ويوتا 1 يفضي إلى عدم الاطمئنان إلى ما أثبته الخبراء في هذا التقرير.​