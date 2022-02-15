"الكاثوليكية" تعلن تفاصيل صلوات تجنيز الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركي الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية مراسم صلاة القداس والجناز لمثلث الرحمات نيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 85 عامًا.

وأوضحت الكنيسة أن المراسم ستتم كالتالي:

١- الثلاثاء ١٥ فبراير: من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء: عرض الجثمان بالكاتدرائية، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين.

٢- الأربعاء ١٦ فبراير: من العاشرة صباحًأ وحتى الواحدة ظهرًا: للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين. وستكون صلاة القداس الإلهي والجناز والدفن الساعة الواحدة ظهرًا.

٣- ويستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك يوم الأربعاء ١٦ فبراير من من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء.