شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تعلن تفاصيل صلوات تجنيز وعزاء الأنبا يوحنا قلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وآباء السينودس البطريركى، والإكليروس والرهبان والراهبات، وشعب الكنيسة الكاثوليكية بمصر، مثلث الرحمات، نيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى الذى توفى في الرابعة من صباح اليوم.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية أنه ستقام غدا الأربعاء 16 فبراير صلاة القداس الإلهى والجناز، الساعة الواحدة ظهرًا، ويستقبل الآباء المطارنة غدا العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء.

ونعى الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "بمزيدٍ منَ الحزنِ، نودع المفكر المصري الكبير، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، الذي رحل عن عالمنا بعد عطاء فكري طويل، وخدمة روحية كبيرة، والذي كان له دور عظيم في دعم قيم الحوار والعيش المشترك، بمشاعر وطنية حقيقية".

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء للبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وشعب الكنيسة وجميع المصريين.