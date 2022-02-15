شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أملاك الدولة بشرق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حى شرق مدينة نصر بالقاهرة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتعديات علي أراضى أملاك الدولة بقيادة العميد أحمد أنور عباس رئيس الحى، والأجهزة التنفيذية المعاونة وبصحبة شرطة المرافق، في اطار تنفيذ إزالات الموجه التاسعة عشر لإزالة المخالفات والتعديات علي أراضى أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات على أملاك الدولة فى شارع أبو النجا، وإيقاف أعمال مباني مخالفة بالسفارات شارع السيدة خديجة، وإزالة تعديات على أملاك دولة فى شارع كامل خضر.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عقد اجتماعاً لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية بالعاصمة، واستعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع تقرير إدارة المساحة عن شهرى ديسمبر ويناير مشددًا على التركيز في تنفيذ الموجة 19 على إزالة التعديات على أراضى الدولة بالرى والزراعة والاسراع فى زيادة نسب التنفيذ.