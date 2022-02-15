شكرا لقرائتكم خبر عن كراسة شروط سكن مصر 2022.. بدء الطرح اليوم على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر
وتضمن كراسة الشروط أسعار وحدات ومواقع العمارات مشروع سكن مصر في مختلف المدن التي يتضمنها إعلان الطرح، وكذلك أماكن الوحدات وواجهاتها داخل العماره، ونسب التميز، والشروط المالية والإدارية .
وكان الخليج 365 قد نشر أسعار وحدات مشروع سكن مصر وهي عبارة عن
سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6405 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 1000 وحدة.
• سعر المتر في مدينة حدائق أكتوبر 6510 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 500 وحدة.
• سعر المتر في مدينة العبور الجديدة 6120 وعدد الوحدات المطروحة 152 وحدة.
• سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 7685 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 122 وحدة.
• سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة 4105 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 150 وحدة.
• سعر المتر في مدينة بدر 5035 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 82 وحدة.
• سعر المتر في مدينة دمياط الجديدة 6555 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 32 وحدة.
• سعر المتر في مدينة ناصر غرب أسيوط 4050 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 300 وحدة.