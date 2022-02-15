شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 457 مشروعا ضمن حياة كريمة جنوب المنيا.. تعرف على تفاصيل المشروعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتى أطلقها رئيس الجمهورية، وتشمل 192 قرية و757 تابعا فى 5 مراكز، وإضافة مركزى سمالوط وبنى مزار مؤخرا للمبادرة.
1-الأعمال الإنشائية للمجمع الزراعى والخدمات بقرية إبيوها.
2- رفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية.
3-أعمال تطوير البنك الزراعى.
4- مركز شباب إبيوها والذى يشمل سور وملعب وغرفه خلع ملابس.
5- موقع إنشاء جديد للوحدة الصحية بقرية بنى موسى.
6-مجمع خدمات وأخر زراعى ببنى موسي.
7- موقع مركز شباب بنى موسى.
8- الأعمال الإنشائية لوحدة إسعاف اتليدم.
9- وحدة الصرف الصحى باتليدم.
10-إنهاء توصيل شبكات الصرف الصحى للمواطنين.
11- عدد المشروعات التى يتم تنفيذها 457 مشروع بمركز أبوقرقاص بمختلف القطاعات الخدمية.