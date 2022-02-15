شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة البرودة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء .



وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى : وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 12 درجة