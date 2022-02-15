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​مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 15 فبراير، الموافق 14 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر: 5:09 صباحًا

أذان الظهر 12:09 صباحاً

أذان العصر 3:18 مساءً

أذان المغرب 5:43 مساءً

أذان العشاء 7:00 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:14 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:14 صباحاً

موعد أذان العصر 3:21 مساءً

موعد أذان المغرب 5:45 مساءً

موعد أذان العشاء 7:04 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:05 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 3:13 مساءً

موعد أذان المغرب 5:38 مساءً

موعد أذان العشاء 6:56 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:01 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 5:43 مساءً

موعد أذان العشاء 6:57 مساءً

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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