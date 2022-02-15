​الغرفة التجارية: الأوكازيون الشتوي فرصة لشراء ملابس إحرام العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، نسب التخفيضات الحالية في الأوكازيون الشتوي لعام 2022، موضحة أنها تترواح بين 50 لـ 70%، قائلة:" أسعار المنتجات تختلف من محل لآخر من حيث المنتج المصري والأجنبي".

وقالت سماح لمصراوي، إن إقبال المواطنين على الشراء في حدود المتوسط، منوهة إلى أن أكثر الخامات مبيعا تتمثل في المنتجات صاحبة الانخفاض الأكثر، على أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التخفيضات لتتخطى نسبة الـ 70% على كافة أنواع الملابس موديل 2022.

وأكدت سماح، أن موسم الأوكازيون الشتوي الحالي، يعتبر فرصة ممتازة للراغبين في العمرة، خصوصا عمرة شهر رجب، لشراء ملابس الإحرام بتخفيضات كبيرة قد تصل إلى 60%، مؤكدة أن هذا الموسم يعد استثنائيًا عن المواسم الشتوية الأخرى.

ووجهت عضو شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، رسالة إلى المواطنين قائلة:"انزلوا اشتروا لبس.. ودي فرصة كويسة جدا للشراء لأن التخفيضات عالية جدا".

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أعلن بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الاوكازيون الشتوي) لعام ‏‏2022، يوم الإثنين الموافق 7/2/2022 ولمدة شهر، على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنًا به ‏بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

وقال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن ‏الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك حصول ‏المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50%، كما حدث العام الماضي.