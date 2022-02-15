شكرا لقرائتكم خبر عن قراء يشاركون صور أسرهم وزوجاتهم وأبنائهم فى الفلانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ حمادة منصور عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بصورة لزوجته واسرته بمناسبة الاحتفال بعيد الحب ويظهر فيها ابنته نورهان و نغم قائلا " زوجتي الحبيبة، جيهان عبد الرحمن كل عام وأنت بخير و دائما يجمعنا الحب والسعادة وتنعم أسرتنا الصغيرة بالهناء والسرور.. كل عام وأنتي حبيبتي"



الزوجة جيهان



الاسرة

كما شارك لقارئ نبيل وهبة بصورته معه زوجته متمنيا لها حياة سعيدة وأن يظل الحب والاحترام يجمعهما دائما.



نبيل وزجته

كما شارك القاري تامر سالم بصورته مع زوجته مريم نعيم قائلا :"كل سنة وانتي طيبة ياوش الخير والسعد عليه يا أحلى وأجمل مريم فى الدنيا "



تامر ومريم

كما شاركت القارئة نفين بصورة لزوجها عبد المسيح تقديرا وحبا له.



عبد المسيح

كما أرسلت القارئة رقية صورة زوجها محمد قائلة فى رسالة له: زوجي الحبيب أدامك الله فى حياتى كل عام وأنت بخير.



محمد

يحتفل العالم اليوم بعيد الحب، وتقديرا لمن تحبه، يشارككم ”الخليج 365” عبر خدمة "صحافة المواطن"، احتفالكم بهذا اليوم، من خلال نشر صورة من تحبه، سواء من الأهل "الأم أو الأب أو أختك وأخوك وأولادك"، أو الأصدقاء أو شريك حياتك، من خلال صورة احتفال بعيد الحب .

ولأن الاهتمام والتقدير أهم ما يمكن أن تشعره لشريك حياتك، ابعت اسمه واسمك وصورتكما معا أو صورته فقط، وقل له جملة من قلبك فى عيد الحب، على أن يتم إرسال الصورة والرسائل عبر خدمة الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 أو من خلال رسائل صفحة الخليج 365 على فيس بوك