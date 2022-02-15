"متحدث الحكومة": كل نجاح تحققه الدولة ينسب لبرنامج الإصلاح الاقتصادى

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القاهرة - سامية سيد - "متحدث الحكومة": لدينا 70 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتنوعة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن كل نجاح تحققه الدولة المصرية يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى عملت عليه الدولة المصرية في عام 2016، وتابع: "بدون هذا البرنامج وكان الاقتصاد المصرى سيأخذ منحى سئ".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن تجاوز العقبات الصعبة وجائحة كورونا كان بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى حظى بإشادة من المؤسسات الدولية، وتابع:"التجربة المصرية أصبحت نموذج الآن يحتذى به ومسؤولين في البنك الدولى أكدوا أن أي دولة تريد إجراء اصلاح اقتصادى يكون الملف المصرى حاضراً".

ولفت "سعد"، إلى أن الدولة تعمل الآن على الإصلاح الهيكلى الذى لم يكلف المواطن أي شيء كونه يتضمن إجراءات تطبق على الحكومة وأجهزتها ولا يكلف المواطن أي شيء.

ولفت "سعد"، إلى أن مصر تجاوزت جائحة كورونا وهى لم تلجأ إلى إغلاقات شاملة وطويلة كون الاقتصاد المصرى لا يتحمل ذلك والحمد الله تجاوزنا، وتابع:"الحمد الله لدينا فائض في اللقاحات بواقع 70 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتنوعة".