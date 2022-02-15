شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري ببيروت: المساعدات المقدمة للبنان تنفيذ لعهد قطعته مصر على نفسها بتوجيهات من الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر علوي، سفير مصر بلبنان، إن تسليم لبنان اليوم دفعة جديدة من المساعدات يأتي تنفيذا للعهد الذي قطعته مصر على نفسها بدعم الأشقاء في لبنان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف علوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- أن الدفعة اليوم هي الأكبر بين دفاعات جسر المساعدات المصرية الممتد لدعم لبنان منذ انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرا إلى أن هذا الجسر بدأ في اليوم التالي للانفجار بعد اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره اللبناني ميشال عون.

وشدد على أن هناك قرارا مصريا بألا يترك لبنان وحيدا في ظل هذه الظروف التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الدعم المصري متواجد متى دعت الحاجه.

ووجه السفير المصري رسالة للبنانيين قال فيها: "نحن معكم كتفا بكتف، نحن اليوم في بيروت وكنا بالأمس القريب في طرابلس، ولما دعت الحاجة ذهبنا إلى البقاع، وسنكون دائما إلى جانب لبنان واللبنانيين في كل منطقة من مناطق لبنان."

وأوضح أن مصر لن تسمح بأن يترك لبنان، وستكون دائما كتفا بكتف مع لبنان في هذه الفترة الصعبة.