القاهرة - سامية سيد - يشهد مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتى أطلقها رئيس الجمهورية، وتشمل 192 قرية و757 تابع فى 5 مراكز، وإضافة مركزى سمالوط وبنى مزار مؤخرا للمبادرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 457 مشروع ضمن حياة كريمة جنوب المنيا.. تعرف على تفاصيل المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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