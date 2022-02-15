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تنفيذ 457 مشروع ضمن حياة كريمة جنوب المنيا.. تعرف على تفاصيل المشروعات

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القاهرة - سامية سيد - يشهد مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتى أطلقها رئيس الجمهورية، وتشمل 192 قرية و757 تابع فى 5 مراكز، وإضافة مركزى سمالوط وبنى مزار مؤخرا للمبادرة.

1-الأعمال الإنشائية للمجمع الزراعى والخدمات بقرية إبيوها.

2- رفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية.

3-أعمال تطوير البنك الزراعى.

4- مركز شباب إبيوها والذى يشمل سور وملعب وغرفه خلع ملابس.

5- موقع إنشاء جديد للوحدة الصحية بقرية بنى موسى.

6-مجمع خدمات وأخر زراعى ببنى موسي.

7- موقع مركز شباب بنى موسى.

8- الأعمال الإنشائية لوحدة إسعاف اتليدم.

9- وحدة الصرف الصحى باتليدم.

10-إنهاء توصيل شبكات الصرف الصحى للمواطنين.

11- عدد المشروعات التى يتم تنفيذها 457 مشروع بمركز أبوقرقاص بمختلف القطاعات الخدمية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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