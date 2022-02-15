شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية للصحة: تصنيع الأدوية واللقاحات محليا أمن قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن وجود إمكانيات مصرية وطنية فى تصنيع الأدوية واللقاحات، بات أمن قومى هام جدا، وهذه الإمكانيات كما ذكر الرئيس السيسى، للدولة المصرية ولأفريقيا.

أضاف عوض تاج الدين، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، أن تصنيع وإنتاج اللقاحات داخل مصر، باتت حاجة حيوية خلال جائحة كورونا، مردفا: "أزمة كورونا أُديرت فى مصر بحكمة وحرفية كبيرة جدا ودعم سياسى شديد وعدم وجود عوائق مالية، بجانب وجود كوادر طبية كبيرة نجحت فى التعامل مع الأزمة".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الشركات العالمية الكبيرة التى تملك التقنيات والتى تعتمد على التكنولوجيا الحيوية فى صناعة الأدوية بجانب صناعة أدوية الأورام وغيرها، سيتم توطين جزء كبير منها فى مصر، وذلك داخل مدينة الدواء التى حرصت مصر على إنشائها فى الفترة السابقة.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "11.1% نسبة من حصلوا على التطعيمات واللقاحات ضد كورونا فى قارة أفريقيا، ولعل ارتفاع النسبة من 5% إلى 11.1% مؤخرا، نتيجة زيادة التطعيمات فى مصر للحفاظ على صحة المواطنين".

وأكمل: "ما زلنا فى وباء كورونا، ولا زلنا فى وباء متحورات الفيروس بالعالم بأكمله، ويمكن أن يكون الشخص مصاب بكورونا ولكن لا تظهر عليه أعراض، وخطورة ذلك هو نشر العدوى بين الناس".