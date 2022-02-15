شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بالإسراع فى تنفيذ المجمعات الخدمية الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الخطوات الخاصة بإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد وزير الإسكان، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن فكرة تنفيذ مجمعات للخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية، تأتى فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتيسير على المستفيدين من هذه الخدمات، وذلك من خلال اقامة مجمع متكامل لتقديمها، على غرار الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه تم بالفعل تصميم أكثر من نموذج لهذه المجمعات، وكان لمحافظة الوادى الجديد السبق فى تنفيذ أحد النماذج.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاص بالإسراع فى تنفيذ باقى مجمعات الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال تلك المجمعات.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك 19 محافظة حددت بالفعل المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية عليها، منها 10 محافظات على أراض تابعة لها، و9 محافظات على أراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتاً إلى أنه يوجد حالياً 3 محافظات لديها مجمعات خدمات مقامة بالفعل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد الخالق ابراهيم، تقريراً حول مجمعات الخدمات الحكومية بالمحافظات، مشيراً إلى المصالح الحكومية المقترح أن يضمها كل مجمع، كما تم حصر لإجمالى العاملين بكل محافظة، وإجمالى عدد المترددين على المحافظة، مصنفاً المحافظات طبقاً لعدد العمالة بها.

وتناول التقرير تحديد الأراضى المقترحة لكل محافظة ومعاينتها، من قبل اللجنة المشتركة بين وزارتى التنمية المحلية، والإسكان، كما استعرض أنماط ونماذج المجمعات سواء صغيرة الحجم، أو المتوسطة أو الكبيرة، وكذا الصحراوى منها، أو الزراعى، أو الساحلى، أو داخل الوادى.