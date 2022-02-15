شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر العقارى: الحبس عام وغرامة 50 ألفا لمن يقدم أوراقا مزورة لتسجيل عقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، من تزوير أوراق التسجيل لدى المصالح، قائلا: "هناك حبس عام وغرامة 50 ألف جنيه، لمن يزور أوراقا ويقدمها لدينا".

وسرد جمال ياقوت، فى لقائه مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، فوائد التسجيل لدى الشهر العقارى، قائلا: "التسجيل بمثابة تأمين للملكية العقارية وزيادة قيمة العقارات بالنسبة للأفراد، كما يزيد من قيمة الوحدات بالنسبة لمالكيها، بجانب أنه يحدث استقرار لدى المجتمع فى المعاملات وسهولة تداول العقارات بسهولة، وينشط سوق الائتمان العقارى للحصول على قروض تمويل عقارى وقروض من البنوك".

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن القيادة السياسية تحرص دائما على منح البنية الاستثمارية والسوق العقارى، استقرار دائم، مشيرا إلى فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات لدى الشهر العقارى.

وأشار إلى أن وجود تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل تسجيل العقارات بمكاتب الشهر العقارى، مبينا: "لم يتم تغيير قيمة رسوم تسجيل العقارات حتى الآن، وتظل رسوم التسجيل 500 جنيه للوحدات من 1 متر - 100 متر، 1000 جنيه الوحدات من 100 - 200 متر، و1500 جنيه للوحدات من 200 – 300 مترا، و2000 جنيه للوحدات فوق الـ300 مترا"، مستكملا: "أما عن رسوم تسجيل الأراضى فمن 1 متر - 5 أفدنة مبلغ 500 جنيه، ومن 5 أفدنة - 10 أفدنة 1000 جنيه، وفوق الـ 10 أفدنة فرسوم التسجيل 2000 جنيه".