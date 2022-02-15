شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول بمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، بعد اعتمادها اليوم الإثنين، من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 73،3 %.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للدور الأول بنسبة 56،3%، وخلال عرض القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية، وجه اللواء أشرف عطية بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن، للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات، حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة.

وشدد على ضرورة الاستعداد للفصل الدراسى الثانى، من خلال قيام لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم، بالمرور الميداني على جميع المدارس، والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية، سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلاً عن الانتهاء من آلية التحويلات سواء للمعلمين أو الطلاب تحقيقاً للإستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الأول بلغ 28 ألف و49 طالب وطالبة حضر منهم 27 ألف و369 طالب وطالبة ، نجح منهم 20 ألف و73 طالب وطالبة ، لافتاً إلى أن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للدور الأول بلغ 284 طالب وطالبة حضر منهم 238 طالب وطالبة ، ونجح منهم 134 طالب وطالبة.