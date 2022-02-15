بها آثار كسر بالضلوع.. العثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها برئاسة واء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث؛ لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق بمركز كرداسة.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية بالطريق دائرة مركز كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر. تبين أن الجثة لفتاة في أواخر العقد الثاني من العمر مجهولة الهوية لا تحمل أي أوراق ثبوتية، ترتدي ملابسها وبها آثار كسر بالضلوع.

شكل العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، فريق بحث بمشاركة وكيله المقدم مجدي موسى والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه الرائد أحمد فايز والرائد عبد الرحيم الرفاعي.

يعكف رجال المباحث على مراجعة كايرمات المراقبة وآخر مشاهدة للفتاة لبيان تعرضها لحادث سير أم هناك شبهة جنائية في الوفاة مع فحص بلاغات التغيب.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.