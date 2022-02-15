​​الحجار وكارول.. حفلين بدار الأوبرا احتفالا بالفلانيتن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلين متتاليين على المسرح الكبير بمناسبة عيد الحب يحييهما على التوالي النجم علي الحجار، والنجمة اللبنانية كارول سماحة، مع نجوم الأوبرا للموسيقى العربية.

يقام الحفل الأول في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، يقدمه النجم علي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف كوكبة من أعماله الخاصة التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة ويسبقه فاصلًا للمطربة مي فاروق، التي تتغنى بباقة من أشهر مؤلفات الطرب العربي.

ويقام الحفل الثاني مساء غد الأربعاء 16 فبراير، تقدمه النجمة اللبنانية كارول سماحة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، نخبة من أعمالها الشهيرة، وذلك بعد فاصل لكل من المطربين محمد متولي، وآيات فاروق.

وطرحت الإدارة المنظمة للحفل، التذاكر الخاصة وانقسمت إلى 5 فئات؛ الأولى VIB بمبلغ 2500 جنيه، والثانية البلاتينية بمبلغ 2000 جنيه، أما الثالثة الذهبية بمبلغ 1500 جنيه، والرابعة اللوچ بمبلغ 900 جنيه، أما الخامسة والأخيرة (بالكون) بمبلغ 600 جنيه.