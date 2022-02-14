إبراهيم عيسى يكشف حقيقة مرضه ونقله إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور حالته الصحية ودخوله إلى المستشفى، بعد تداول صور مريض في أحد المستشفيات قيل إنها لعيسى.

ونشر عيسى مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وقال: "دلوقتي من امبارح والناس بتقولي سلامتك، والناس بتتصل بيا مش فاهم في إيه، أنا كنت مسافر وها قد عدت إلى مصر العظيمة الرائعة وفي طابور الجوازات ولا تصدقوا الكاذبين فانهم يكذبون كما يتنفسون".

وقال عيسي لوكالة "فرانس برس" إن المنشور المتداول لا أساس له من الصحّة وأنه لا يعاني من أي مشكلة صحية، بل هو مستمر في تقديم برامجه كالمعتاد.