الطقس غدا الثلاثاء: استمرار التحسن.. وصقيع في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الثلاثاء على كافة أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حالياً.

وقالت منار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن البلاد مستمرة في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وأوضحت أن حالة الاستقرار الحالية، ترجع إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وطبقات الجو العليا، يعمل على حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، بجانب الارتفاع في درجات الحرارة خلال هذه الأيام.

وأشارت منار، إلى أن الطقس خلال فترة النهار معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري، مائل للدفء شمال الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، على أن تنخفض درجة الحرارة ليلا بشكل ملحوظ، ويكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية.

وتتراوح درجة الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى بين 10 و11 درجة مئوية، وتصل لحد الصقيع في بعض مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء كون درجات الحرارة تنخفض فيها لأقل من 5 درجات.

وأوضحت أن الظاهرة المؤثرة غداً الثلاثاء، تتمثل في الشبورة المائية التي تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل وبالتحديد في الساعة 4 فجراً وتستمر حتى الساعة الـ8 صباحا مع سطوع أشعة الشمس وتبدأ في التلاشي.

وأضافت منار، أن هناك اعتدالا في حركتي الرياح الملاحة البحرية، مع نشاط للرياح في بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد ووسط سيناء، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، لكنها ضعيفة وغير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على أن تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأشارت منار، إلى أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 15 و20 درجة مئوية خلال فترة النهار، وخلال ساعات الليل ما بين 10 و11 درجة مئوية.