متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض إيجبس 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صورًا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة.

جاء ذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال إفريقيا والبحر المتوسط.

وعلى هامش المعرض استقبل الرئيس السيسي برناردلونى الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم بى بى وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

كما استقبل الرئيس أيضًا جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة فى مجال بحث واستكشاف البترول.