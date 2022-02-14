60 ثانية من الرعب.. 3 صبيان يضرمون النار بجسد سائق "في عز الضهر" ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو صادم - لا يتجاوز الدقيقة- تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يرصد واقعة مؤسفة بطولة 3 صبيان أضرموا النار في جسد سائق توك توك في وضح النهار بمنطقة بولاق الدكرور.

اللواء هشام الطماوي مدير فرقة الغرب، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتحفظ الأهالي على 3 صبيان على خلفية سكبهم كمية من البنزين على سائق مركبة "توك توك" وإضرام النار به بدائرة قسم بولاق الدكرور.

انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، واقتادت المتهمين الثلاثة "أعمارهم لا تتجاوز الـ17 سنة" إلى ديوان القسم لسماع أقوالهم.

شهود عيان أفادوا بأن مشادة كلامية وقعت بين المتهمين -اثنان منهم سائقي توك توك- والمصاب تطورت إلى مشاجرة، أضرم خلالها الطرف الأول النار بجسد الثاني وسط ذهول المارة وأصحال المحال.

هرع المارة لنجدة السائق وإخماد النار التي كادت تلتهم جسده بالكامل، ومن ثم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تمهيدا لسماع أقواله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.