كراكة انتشلتها بالصدفة.. العثور على عجوز مطموسة الملامح بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغات التغيب للتوصل إلى هوية عجوز انتشلت كراكة جثتها من رشاح بمركز منشأة القناطر.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية أسفل كوبري نكلا بدائرة المركز.

انتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة بقيادة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، وتبين بالفحص أن الجثة لسيدة في العقد الثامن من العمر، يصعب تحديد ملامحها بسبب مرور عدة أيام على وفاتها.

تقرير مفتش الصحة المبدئي لم يجزم بسبب الوفاة مع ترجيح عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.