ضبط مسئول عن محل كبدة "فاسدة" في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مسئولًا عن محل كبدة كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

كانت قد وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد قيام مسئول عن محل كبدة كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بحيازة كميات من المواد الغذائية "اللحوم وبدائلها" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المحل المشار إليه على (473 كيلو جراما لحوم "مفروم - شاورمة - كبده - برجر - دواجن") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحهـا بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.