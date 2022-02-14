بسمة وهبة تعلن عودتها إلى الشاشة بعد تعافيها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعود الإعلامية بسمة وهبة للظهور على شاشة قناة المحور بعد غيابها الفترة الماضية بسبب إصابتها بمتحور أوميكرون.

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتظرونا الليلة الـ8 مساء.. ع الهـواء مباشرة مع أهم وأخر الأخبار والملفات التي تهمك كمواطن لحظة بلحظة.. (صـوتك هيـوصل) مع بسمة وهبة تابعونا في برنامج 90 دقيقة ع قناة المحور".

وكانت وهبة أعلنت في وقت سابق، إصابتها بمتحور فيروس كورونا، قائلة إن الأعراض صعبة للغاية ولا تحتمل.