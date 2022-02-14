التموين: صرف 65% من مقررات السلع التموينية لشهر فبراير حتى الآن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية لشهر فبراير الجاري بلغ 65%‏ حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، إنه يتم يوميًا ضخ ‏‏4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت مناصفا بين ‏العبوة حجم الـ 800 مل والعبوة حجم اللتر، وبالنسبة ‏للمكرونة والأرز فنسب الضخ اليومي لهما تصل إلى ‏‏1000 طن أرز و1000 طن مكرونة.

وأكد أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي يتابع دوريا مع رئيسا ‏شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي ‏بمخازن الشركتين، ووجه بالاستمرار في توفير ‏مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسبًا لسقوط الأمطار، كما وجّه مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية ‏علي منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ‏بالإضافة إلى إتاحة ووفرة السلع.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة متابعة ‏صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، ‏وأهمية قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكان واضح أمام ‏المواطنين بأسعار السلع أيضًا.