مصدر أمني: نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتلقون رعاية طبية دون إهمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته عدد من العناصر الإخوانية الهاربة بالخارج بصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود إهمال طبى لبعض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن تلك الإدعاءات عاريةً تماماً من الصحة وأن جميع النزلاء يتلقون رعاية طبية كاملة.

في سياق آخر، ستقبل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وفداً ضم عدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية بوزارة العدل.

تفقدوا الوفد خلال الزيارة مبنى القيادة المركزية، والمركز الطبي والعيادات الخارجية، كما تم المرور على عدد من مرافق المركز أبرزها (المخبز – المطبخ - مبنى التعليم والتأهيل - المكتبة – أماكن الشعائر الدينية – الملاعب الرياضية والصوب الزراعية- الإنتاج الداجني والحيواني) وكذا المرور على أماكن الإعاشة والاطلاع على كافة الإمكانيات المتوفرة للنزلاء التي توفر الاحتياجات اليومية، كما تفقد الزائرين مبنى المحكمة الجديدة.