عاطل ينهي حياة طفلة زوجته بوصلة ضرب بالدقي.. والأم: "قومي ردي عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"قومي ردي عليا" رددتها الأم مرات عدة أملاً في استجابة صغيرتها لكن دون جدوى. هرعت بها إلى أقرب مستشفى تصرخ وجموعها غالبت مقلتاها "بنتي بتموت" لكن الطبيب المعالج أخبرها بالخير الصادم لتزيح الستار عن جريمة قتل بطلها زوجها.

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال إشارة من نقطة شرطة أحد المستشفيات باستقبال طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات جثة هامدة ووجود آثار كدمات متفرقة بالجسم.

وجه المقدم مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط، ضباط المباحث بسرعة التوجه إلى المستشفى وسماع أقوال الأم. في البداية حاولت السيدة تضليل رجال الأمن بأنها سقطت على الأرض أثناء لهوها إلا أن تحريات الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي كشفت المستور.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد عمرو مصطفى معاون مباحث الدقي، توصلت إلى أن زوج الأم "عاطل 18 سنة" وراء ارتكاب الواقعة، وأنه اعتدى عليها مسددًا لها اللكمات والضربات حتى خارت قواها لجسد هزيل لم يتحمل.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم الذي أقر بصحة التحريات وارتكابه الواقعة مؤكدا: "ماكنش قصدي أقتلها كنت بأدبها.. عمرها كده".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.