الداخلية: مرتكب مذبحة دشنا كان مريضا نفسيا نتيجة إدمانه الشابو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى مرتكب مذبحة قنا مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة حال ضبطه.

كان مركز دشنا بمديرية أمن قنا، تلقى بلاغًا بقيام عامل - مقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد عائلته داخل منزله، لمعاناته من مرض نفسى نتيجة إدمانه لمخدر الشابو، ونتج عن ذلك وفاة كل من (والده، والدته، زوجته) وإصابة كلاً من ( شقيقته وزوجها) بأعيرة نارية متفرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام والأمن المركزي وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا تم استهداف المتهم بمسكن خاص به تحت الإنشاء بأرض زراعية بدائرة المركز ولدى استشعار المتهم بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل.

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك مصرعه وعُثر بجواره على (بندقية آلية – عدد كبير من الطلقات).

وأسفر التعامل عن إصابة أحد الضباط وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.